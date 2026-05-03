Nocera Superiore al via la raccolta firme per riconoscere il reato di bullsimo

Questa mattina a Nocera Superiore si è svolta una raccolta firme davanti al Municipio per sostenere una proposta di legge di iniziativa popolare che mira a riconoscere il bullismo come reato. La partecipazione della cittadinanza è stata numerosa e coinvolgente, con cittadini che hanno espresso il loro sostegno alla proposta. L'iniziativa si inserisce nel tentativo di affrontare il problema del bullismo attraverso un intervento legislativo specifico.

Ampia partecipazione popolare questa mattina davanti al Municipio di Nocera Superiore per sostenere la proposta di legge di iniziativa popolare volta al riconoscimento del bullismo come reato. L'Amministrazione comunale ha espresso pieno sostegno alla campagna, definendola una "prova di civiltà".🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Nocera Superiore, raccolta firme per riconoscere il bullismo come reatoIl Comune di Nocera Superiore ha avviato, con scadenza fissata al 16 agosto 2026, la raccolta firme sul territorio per una proposta di legge di... “No” al bullismo: Nocera Superiore aderisce alla campagna nazionale per riconoscere il bullismo come reatoTempo di lettura: 2 minutiIl bullismo non è un gioco, ma un’emergenza sociale che richiede risposte legislative chiare e strumenti di tutela... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Cortei storici, falconeria e rievocazione medievale: a Nocera Superiore torna l'Antica Festa del Majo; MiniOlimpiadi 2026 a Nocera Superiore: al via la 7ª edizione tra sport e fair play; Nocera Superiore, via libera alla rottamazione delle tasse; Nocera Superiore, il PD chiude il caso Grande Nocera: Priorità ai problemi reali della città. Nocera Superiore, al via la raccolta firme contro il bullismo: proposta di legge popolareIl Comune di Nocera Superiore ha avviato ufficialmente la raccolta firme per una proposta di legge di iniziativa popolare che punta a introdurre il reato specifico di bullismo nell’ordinamento italian ... agro24.it Nocera Superiore, tornano le cure termali per anziani: al via il progetto 2026Per facilitare la partecipazione, il programma è stato suddiviso in tre turni: dal 18 al 29 maggio, dal 6 al 17 luglio e dal 14 al 25 settembre. agro24.it Agrotoday. . Nocera Superiore (Sa) - Antica Festa Del Majo A cura di Giulia D'alessandro facebook