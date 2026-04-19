Nocera Superiore raccolta firme per riconoscere il bullismo come reato
A Nocera Superiore è stata avviata una raccolta firme per una proposta di legge di iniziativa popolare, con scadenza prevista per il 16 agosto 2026. Il Comune ha promosso questa iniziativa sul territorio, chiedendo ai cittadini di sostenere la proposta. La raccolta si inserisce nell’ambito di un’azione per riconoscere il bullismo come reato.
Il Comune di Nocera Superiore ha avviato, con scadenza fissata al 16 agosto 2026, la raccolta firme sul territorio per una proposta di legge di iniziativa popolare. L'obiettivo dell'amministrazione è introdurre il reato specifico di bullismo nell'ordinamento italiano, colmando l'attuale vuoto.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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