A Nocera Superiore si è deciso di aderire alla campagna nazionale contro il bullismo, con l’obiettivo di riconoscere ufficialmente questa forma di vessazione come reato. La decisione arriva in un momento in cui il fenomeno viene sempre più spesso affrontato come una questione legale, per garantire maggiore tutela alle vittime. La campagna si propone di sensibilizzare l’opinione pubblica e di promuovere interventi concreti per contrastare il fenomeno.

Tempo di lettura: 2 minuti Il bullismo non è un gioco, ma un’emergenza sociale che richiede risposte legislative chiare e strumenti di tutela immediati. Con questo spirito, il Comune di Nocera Superiore annuncia la propria adesione ufficiale alla raccolta firme per la proposta di legge di iniziativa popolare denominata “Disposizioni per la prevenzione e il contrasto degli atti di bullismo”, depositata in Cassazione lo scorso 12 febbraio 2026. L’iniziativa punta a colmare un vuoto normativo, trasformando la percezione sociale del fenomeno e fornendo a istituzioni, scuole e famiglie le risorse necessarie per promuovere una cultura del rispetto e dell’inclusione.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - “No” al bullismo: Nocera Superiore aderisce alla campagna nazionale per riconoscere il bullismo come reato

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