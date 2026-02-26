La saga di Keiji Mutoh, noto come Great Muta, prosegue con la sua incursione in America durante la primavera del 1989. La sua presenza sul ring segnava un momento di svolta per il wrestling giapponese, che iniziava a farsi conoscere oltre i confini nazionali. Le competizioni e i viaggi internazionali rafforzavano la sua figura, portando la cultura del Giappone in un nuovo scenario.

La Nebbia Verde di Keiji Mutoh: Come il Grande Demone Conquistò l'America Primavera 1989. Il Giappone cambiava pelle in silenzio. C'è un momento, nel wrestling, in cui la maschera smette di essere una maschera. Quando il sudore l'ha incollata così bene al viso che non sai più dove finisce la finzione e dove comincia l'uomo. Keiji Mutoh lo sapeva. Lo aveva capito in quei mesi strani, sospesi, in cui il Giappone stava diventando qualcosa di diverso da quello che era sempre stato, e lui stava diventando qualcosa che non aveva ancora un nome. Il 7 gennaio 1989, l'imperatore Hirohito morì. Con lui si chiuse l'era Showa — sessantaquattro anni di storia compressa, di guerra e di macerie e di miracoli economici — e cominciò l'era Heisei, che in giapponese significa "pace ovunque".

© Zonawrestling.net - The Days of NJPW #09 – Great Muta conquista l’America

