Logan Paul accusato di copiare le mosse El Idolo
Logan Paul si trova al centro di una polemica dopo aver copiato le mosse di Andrade El Idolo durante un evento di wrestling, causando reazioni sui social network. Andrade ha condiviso un messaggio in cui denuncia come il suo stile sia stato riprodotto senza autorizzazione, attirando l’attenzione di fan e addetti ai lavori. La questione riguarda l’uso di tecniche di lotta simili a quelle del wrestler messicano, sollevando dubbi sulla originalità delle mosse di Paul.
Una dinamica di alto profilo attraversa il wrestling internazionale, con Andrade El Idolo al centro di una controversia sartoriale di mosse tra wrestler e figura dello spettacolo sportivo. Un clip circolata sui social ha fissato l’attenzione su un movimento eseguito su Adam Page durante un match valido per il ruolo di sfidante numero uno all’AEW World Title, nell’ambito di Grand Slam Australia. In risposta, Andrade ha insinuato una provocazione pubblica dedicata a Logan Paul, accompagnando il post con la dicitura “Nuova mossa per Logan Paul!”. La situazione mette in luce la pratica comune di imitare o adattare mosse tra atleti di discipline diverse, ma la chiamata esplicita rende il confronto difficile da ignorare, soprattutto in vista del prossimo grande evento dell’AEW. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
WWE: Paul Heyman ufficializza l’ingresso di Logan Paul nei The Vision
Paul Heyman minaccia Tom Brady e Logan Paul
Paul Heyman ha rivolto una minaccia a Tom Brady e Logan Paul, reagendo alle recenti provocazioni dei due influencer.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Logan Paul vende carta Pokemon da record per 16,5 milioni di dollari; Qual è la carta Pokémon più costosa al mondo? Logan Paul ha fatto il colpaccio; La rarissima carta Pokémon 'Pikachu Illustrator' di Logan Paul è stata venduta a un prezzo record; Record assoluto di vendita per la carta Pokémon di Logan Paul - Radio Globo.
WWE: Jake attacca, Logan difende, la polemica sullo show di Bad Bunny divide i fratelli PaulLa polemica attorno all’Halftime Show del Super Bowl LX di Bad Bunny ha preso un’altra piega inaspettata e questa volta direttamente dall’interno della famiglia Paul. Dopo che Jake Paul aveva scatenat ... zonawrestling.net
Logan Paul vende carta Pokemon da record per 16,5 milioni di dollari: ecco perché vale così tanto Il famoso YouTuber e wrestler ha battuto ogni primato del mercato - facebook.com facebook
Oltre 16 milioni di dollari per una carta Pokémon: Logan Paul, campione di wrestling professionista e una delle figure più riconoscibili della cultura pop americana, si è disfatto con altissimi profitto in un'asta online di un rarissimo Pikachu Illustrator, una di ap x.com