Logan Paul si trova al centro di una polemica dopo aver copiato le mosse di Andrade El Idolo durante un evento di wrestling, causando reazioni sui social network. Andrade ha condiviso un messaggio in cui denuncia come il suo stile sia stato riprodotto senza autorizzazione, attirando l’attenzione di fan e addetti ai lavori. La questione riguarda l’uso di tecniche di lotta simili a quelle del wrestler messicano, sollevando dubbi sulla originalità delle mosse di Paul.

Una dinamica di alto profilo attraversa il wrestling internazionale, con Andrade El Idolo al centro di una controversia sartoriale di mosse tra wrestler e figura dello spettacolo sportivo. Un clip circolata sui social ha fissato l’attenzione su un movimento eseguito su Adam Page durante un match valido per il ruolo di sfidante numero uno all’AEW World Title, nell’ambito di Grand Slam Australia. In risposta, Andrade ha insinuato una provocazione pubblica dedicata a Logan Paul, accompagnando il post con la dicitura “Nuova mossa per Logan Paul!”. La situazione mette in luce la pratica comune di imitare o adattare mosse tra atleti di discipline diverse, ma la chiamata esplicita rende il confronto difficile da ignorare, soprattutto in vista del prossimo grande evento dell’AEW. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Logan Paul accusato di copiare le mosse El Idolo

Paul Heyman ha rivolto una minaccia a Tom Brady e Logan Paul, reagendo alle recenti provocazioni dei due influencer.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.