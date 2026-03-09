Valeria Marini non si arrende pretende delle scuse da Nino Frassica | Deve farlo pubblicamente e di persona

Valeria Marini chiede pubblicamente scuse a Nino Frassica, ritenendo che debba farle di persona. La showgirl insiste affinché l’attore si scusi per la battuta fatta a Sanremo, mentre lui continua a ironizzare e a scherzare sulla sua persona. La polemica tra i due si protrae senza che ci siano stati passi indietro da entrambe le parti.

Valeria Marini pretende delle vere scuse da Nino Frassica dopo la battuta fatta a Sanremo. Il comico invece continua a ironizzare sulla showgirl e a prenderla in giro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Leggi anche: «Nino Frassica mi ha offesa a Sanremo», Valeria Marini lascia lo studio in lacrime: perché ora pretende le scuse pubbliche – Il video

Nino Frassica e Valeria Marini, le scuse in tv (anzi, no)(Adnkronos) – Valeria Marini voleva le scuse pubbliche di Nino Frassica e alla fine le ha ottenute.

Valeria Marini in lacrime dopo le battute di Nino Frassica: «È stato terribilmente offensivo»

Approfondimenti e contenuti su Valeria Marini

Temi più discussi: Valeria Marini contro Nino Frassica, mi ha offesa a Sanremo: le lacrime e la richiesta di scuse pubbliche; Sanremo, Valeria Marini (in lacrime) attacca Nino Frassica: Con me è stato sgradevole, ora saluto e me ne vado; Scusa, Nino Frassica e il messaggio a Valeria Marini dopo Sanremo: cosa è successo; Nino Frassica chiede scusa a Valeria Marini, ma la frecciata non passa inosservata.

Valeria Marini attacca ancora Nino Frassica: «Non fa ridere nessuno, voglio le sue scuse in tv»Valeria Marini continua ad avercela con Nino Frassica. All'Adnkronos, dopo la gag dell'attore comico a 'Che Tempo Che Fa', in cui ha finto di scusarsi con ... ilmattino.it

Valeria Marini attacca ancora Nino Frassica: «Non fa ridere nessuno. In privato mi scrive ti voglio bene, voglio le sue scuse in tv»Valeria Marini continua ad avercela con Nino Frassica. All'Adnkronos, dopo la gag dell'attore comico a 'Che Tempo Che Fa', in cui ha finto di scusarsi con ... corriereadriatico.it

Chiedo scusa a Valeria pubblicamente. Le vevo promesso di andare a vedere il suo ultimo film, La Gioia… Chiedo scusa a Valeria… Golino". Queste le parole di Nino Frassica che, durante Che Tempo Che Fa, ha finalmente rivolto a Valeria Marini le scuse att - facebook.com facebook

Invitate Giovanna Botteri a #LaVoltaBuona, vogliamo sapere se reagirà come Valeria Marini alla battuta di Nino Frassica #SanremoTop #Sanremo2026 x.com