Il thriller con Maria Chiara Giannetta debutta l'8 maggio su Sky e NOW tra fuga e criminalità. Nei panni di una giovane agente sotto copertura alle prese con scelte più grandi di lei, Maria Chiara Giannetta è la protagonista di ROSA ELETTRICA, eroina per caso al centro del nuovissimo thriller on-the-run targato Sky Original di cui vengono rilasciati oggi il trailer e la locandina. La serie sarà disponibile dall’8 maggio in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Al centro della storia Rosa, giovane agente del programma protezione testimoni incaricata di scortare Cocìss, baby boss di camorra deciso a collaborare, interpretato dal co-protagonista Francesco Di Napoli. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Rosa Elettrica, quando esce e dove vederla su Sky e NOW - Trailer

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Maria Chiara Giannetta infrange le regole nel trailer di Rosa Elettrica - In fuga con il nemico x.com

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