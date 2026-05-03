Niente sconti per il Coconuts I giudici | Paghi i 225mila euro chiesti dal Comune per l’affitto

I giudici hanno stabilito che la società Gi&Gi, proprietaria della discoteca al porto, dovrà versare l’intero importo richiesto dal Comune come canone d’affitto per gli anni 2017 e 2018. La somma comprende anche interessi e sanzioni, e non sono stati concessi sconti o riduzioni. La decisione definitiva riguarda quindi il pagamento di 225mila euro, senza possibilità di modifiche sulla cifra stabilita.

Niente sconti per il Coconuts. La società Gi&Gi di Lucio Paesani, titolare della storica discoteca al porto, dovrà pagare interamente i 225mila euro chiesti dal Comune come canone d’affitto (compresi gli interessi e le sanzioni), per gli anni 2017 e 2018. Così ha stabilito la Corte d’appello con sentenza di pochi giorni fa, respingendo il ricorso presentato da Paesani contro il Comune e la Sorit. La questione è nota. Riguarda i canoni che il Comune ha fissato per le attività che si trovano nel cosiddetto ’triangolone’ del porto, dopo aver acquisito l’area da Agenzia del demanio nel 2017. Il conto presentato da Palazzo Garampi al Coconuts è di 101mila euro e spiccioli all’anno.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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