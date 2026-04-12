Tetto distrutto dal lancio di tegole Futuro Nazionale | Il Comune paghi i lavori di ripristino
Nella notte scorsa, un uomo si è arrampicato su un tetto abbandonato in via Fiume Abbandonato e ha lanciato tegole e coppi sulla strada, causando danni a un’abitazione vicina. Il lancio ha distrutto parte del tetto e lasciato senza copertura una famiglia residente nell’edificio. La situazione ha suscitato reazioni da parte di alcuni rappresentanti politici, che chiedono al Comune di farsi carico dei lavori di ripristino.
Nella notte scorsa un uomo ha messo a rischio l’incolumità pubblica in via Fiume Abbandonato: si è arrampicato su un tetto abbandonato e ha lanciato coppi e tegole in strada, danneggiando gravemente l’abitazione di un giovane proprietario che oggi si trova senza copertura e con la famiglia sotto.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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