Tetto distrutto dal lancio di tegole Futuro Nazionale | Il Comune paghi i lavori di ripristino

Nella notte scorsa, un uomo si è arrampicato su un tetto abbandonato in via Fiume Abbandonato e ha lanciato tegole e coppi sulla strada, causando danni a un’abitazione vicina. Il lancio ha distrutto parte del tetto e lasciato senza copertura una famiglia residente nell’edificio. La situazione ha suscitato reazioni da parte di alcuni rappresentanti politici, che chiedono al Comune di farsi carico dei lavori di ripristino.