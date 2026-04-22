Sostegno all' affitto | il Comune stanzia 150.000 euro per le famiglie in difficoltà

Il Comune ha approvato uno stanziamento di 150.000 euro per aiutare le famiglie che incontrano difficoltà nel pagare l’affitto. La decisione è stata presa dalla Giunta Comunale, che ha destinato risorse proprie per supportare le persone in situazioni di disagio economico. La misura mira a fornire un aiuto concreto alle famiglie residenti nel territorio.

FRANCAVILLA FONTANA – La Giunta Comunale ha approvato lo stanziamento di 150.000 euro di risorse proprie per sostenere le famiglie francavillesi in difficoltà con il pagamento dell'affitto. Con la deliberazione n. 116 del 14 aprile 2026, l'amministrazione ha dato mandato agli uffici competenti di.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Nuove Acque stanzia un milione e mezzo di euro per le famiglie in difficoltàNuove Acque ha adottato misure straordinarie di sostegno agli utenti per compensare la spesa idrica del 2025, erogate con risorse proprie pari a... Carpaneto, rinnovato il sostegno alla Caritas: 2.500 euro per le famiglie in difficoltàIl Comune di Carpaneto ha rinnovato anche per quest’anno la collaborazione con la Caritas parrocchiale, confermando un impegno concreto a sostegno... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Sostegno per le famiglie in affitto con contratto di locazione privato.; Pubblicata la graduatoria definitiva per l’assegnazione di contributi a integrazione del canone di locazione per il 2025; Detrazioni fiscali 2026, perdi il bonus affitto se l'azienda ti rimborsa anche un solo mese: ecco come tutelarti; Piano anti-crisi per la casa: al via il bando per il sostegno all’affitto. Sostegno all’affitto: il Comune stanzia 150.000 euro per le famiglie in difficoltàLa Giunta Comunale ha approvato lo stanziamento di 150.000 euro di risorse proprie per sostenere le famiglie francavillesi in difficoltà con il pagamento dell’affitto. Con la deliberazione n. 116 del ... brindisilibera.it Sostegno all'affitto: il Comune di Francavilla Fontana stanzia 150.000 euro per le famiglie in difficoltàFRANCAVILLA FONTANA (BR) – La Giunta Comunale ha approvato lo stanziamento di 150.000 euro di risorse proprie per sostenere le famiglie francavillesi in difficoltà con il pagamento dell'affitto. Con l ... giornaledipuglia.com /, ` Il reclutamento sul sostegno per l’a.s. 2026/27 si presenta con uno scenario molto differenziato tra i vari gradi di scuola e tra i territori. Alle superiori si va verso un - facebook.com facebook Tucker Carlson fa mea culpa, chiede scusa per il sostegno a Trump: «Mi dispiace avervi fuorviato». E suo figlio lascia l’ufficio di Vance x.com