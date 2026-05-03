Niente riposi per i tassisti di Roma sindacati all' attacco del Comune | Decisioni calate dall' alto

I sindacati dei tassisti di Roma hanno criticato la decisione del Comune di permettere ai tassisti di lavorare anche nei giorni di riposo. La misura, annunciata dall’amministrazione, ha suscitato reazioni di malcontento tra le organizzazioni sindacali, che hanno definito la scelta come imposta dall’alto senza consultazioni. La questione riguarda le modalità di regolamentazione degli orari di lavoro e le conseguenze sulla professione, senza ancora una posizione ufficiale dei tassisti stessi.