Medici di base Fimmg Rimini contro la riforma | No a decisioni calate dall' alto può minare il sistema

La riforma della medicina territoriale ha suscitato proteste anche nel territorio di Rimini, con i medici di base della Fimmg che si oppongono alle decisioni prese senza un confronto diretto. La discussione riguarda il futuro del medico di famiglia e il rischio di un modello più dipendente dalle aziende sanitarie. La questione ha acceso un dibattito tra i professionisti del settore sulla direzione da prendere.

La riforma della medicina territoriale accende lo scontro anche nel Riminese. Al centro del dibattito il futuro del medico di famiglia e il possibile passaggio a un modello più legato alla dipendenza dalle aziende sanitarie. Un tema che tocca da vicino cittadini e professionisti, tra.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Carnevale Sociale del quartiere Olivella: corteo contro la turistificazione e le decisioni calate dall’alto dall'ExKarcereSi terrà sabato 14 febbraio 2026 la sfilata del Carnevale Sociale del quartiere Olivella. Leggi anche: Medici di base: è protesta: "Riforma calata dall’alto, rischio fuga e carenze" Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Medici di famiglia. Fimmg. Subito un atto di indirizzo per l’Acn 2025–2027; La riforma dei medici di famiglia divide la categoria e anche la politica rompe gli schieramenti; Medici di base in rivolta: La riforma distrugge la professione. Fimmg lancia l'appello a Meloni; Medicina Generale, Fimmg: Decreto ministeriale distrugge il medico di famiglia. Meloni intervenga. Medici di base, rivolta contro Schillaci: Pronti allo sciopero, si perde la fiducia dei pazientiBOLOGNA – Un modello «inaccettabile, inattuabile e pericoloso per i pazienti», che «uccide la medicina di prossimità». I medici di base bocciano la riforma annunciata dal ministro della Salute Orazio ... bologna.repubblica.it «Medici senza specializzazione? Non potranno essere assunti»PORDENONE - «Per decenni c'è stato il medico condotto e poi il medico di famiglia, uno dei vantaggi del nostro sistema sanitario nazionale. Noi abbiamo realizzato un sondaggio ... ilgazzettino.it «Cerchiamo di coinvolgere più medici e psicologi e integrare assistenti sociali e mediatori culturali nelle strutture pubbliche. Non è semplice, le risorse sono limitate. Ma facciamo advocacy per l’importanza di queste professioni. Continuiamo a fare la mosca n - facebook.com facebook Medici di famiglia: qual è la soluzione migliore per i cittadini. Il Canto libero di Sacconi pubblicato su QN. x.com