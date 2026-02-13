Carnevale Sociale del quartiere Olivella | corteo contro la turistificazione e le decisioni calate dall’alto dall' ExKarcere

Il Carnevale Sociale del quartiere Olivella si svolgerà sabato 14 febbraio 2026, con un corteo che partirà alle 15 dall’ExKarcere, l’ex Convento di via San Basilio, 17. La manifestazione nasce come risposta alle decisioni prese dall’alto che minacciano di accelerare la turistificazione del quartiere, rischiando di cancellare le caratteristiche autentiche di Olivella. Un dettaglio che distingue questa sfilata è la presenza di maschere fatte a mano dai residenti, simbolo di una resistenza creativa contro lo sfruttamento turistico.

Si terrà sabato 14 febbraio 2026 la sfilata del Carnevale Sociale del quartiere Olivella. L'appuntamento è fissato per le ore 15 con partenza da ExKarcere (l'ex Convento di via San Basilio, 17). L'evento è organizzato dal centro sociale ExKarcere insieme alle associazioni Hryo (Human Rights Youth Organization) e Le Giuggiole, e si inserisce nella cornice del 18° Carnevale Sociale di Palermo (promosso dall'associazione Handala), il cui tema generale quest'anno è: “Non ti allargare! Contro ogni colonizzazione. Per l’autodeterminazione dei corpi, dei territori, delle città”.🔗 Leggi su Palermotoday.it

