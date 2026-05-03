Niente campi da padel e canoni non pagati | il Comune rescinde la concessione

Il Comune di Cologno Monzese ha deciso di rescindere la concessione del centro sportivo di viale Liguria, ex sede della squadra di calcio Pro Cologno. La decisione è stata presa a causa del mancato pagamento dei canoni e dell’assenza di campi da padel autorizzati. La struttura, situata nell’hinterland nord-est di Milano, rimane senza una gestione ufficiale da parte dell’amministrazione comunale.

Fumata nera per il centro sportivo di viale Liguria a Cologno Monzese (hinterland nord-est di Milano), vecchia sede della squadra di calcio Pro Cologno. L'amministrazione comunale ha rescisso la concessione alla cordata che si era aggiudicata la riqualificazione e gestione dell'impianto nel 2021.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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