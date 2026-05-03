Niente campi da padel e canoni non pagati | il Comune rescinde la concessione
Il Comune di Cologno Monzese ha deciso di rescindere la concessione del centro sportivo di viale Liguria, ex sede della squadra di calcio Pro Cologno. La decisione è stata presa a causa del mancato pagamento dei canoni e dell’assenza di campi da padel autorizzati. La struttura, situata nell’hinterland nord-est di Milano, rimane senza una gestione ufficiale da parte dell’amministrazione comunale.
Fumata nera per il centro sportivo di viale Liguria a Cologno Monzese (hinterland nord-est di Milano), vecchia sede della squadra di calcio Pro Cologno. L'amministrazione comunale ha rescisso la concessione alla cordata che si era aggiudicata la riqualificazione e gestione dell'impianto nel 2021.🔗 Leggi su Milanotoday.it
Notizie correlate
Al Polisportivo quattro campi da padel e due (polivalenti) da tennisRampazzo (Glaukos): «Qualcuno non è contento, ma il perimetro dell’area è quello.
Pista polifunzionale, quattro campi da padel e parco pubblico: nuovo centro sportivo a ChieriA Chieri, partirà nelle prossime settimane la costruzione di un nuovo centro sportivo, a cura della società Masca&C.
Approfondimenti e contenuti
Niente campi da padel e canoni non pagati: il Comune rescinde la concessioneFumata nera per il centro sportivo di viale Liguria a Cologno Monzese (hinterland nord-est di Milano), vecchia sede della squadra di calcio Pro Cologno. L'amministrazione comunale ha rescisso la conce ... milanotoday.it
Niente padel a Sacconago: il Comune getta la spugna e il progetto finisce nel cassettoBusto Arsizio (Varese) – I campi da padel nel rione di Sacconago non si faranno. Nella seduta dell’altro giorno la Giunta valutando tempi e costi necessari per trasferire l’intervento vicino al futuro ... ilgiorno.it