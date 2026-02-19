Al Polisportivo quattro campi da padel e due polivalenti da tennis

Perché il Polisportivo ha aperto quattro campi da padel e due da tennis, le richieste dei tennisti piacentini restano inascoltate. La città voleva più spazi coperti dedicati esclusivamente al tennis, ma sono stati privilegiati altri sport. La scelta ha deluso molti appassionati, che speravano di vedere più strutture per praticare il loro sport preferito tutto l’anno. La decisione si riflette anche sulla disponibilità di campi, che rimane limitata rispetto alle reali esigenze degli sportivi locali. La questione rimane aperta per future modifiche.

Rampazzo (Glaukos): «Qualcuno non è contento, ma il perimetro dell'area è quello. Vedremo nei prossimi anni». L'assessore Dadati: «Non c'è sovrabbondanza di campi da padel» Non sono state accontentate le richieste del mondo tennistico piacentino: gli appassionati chiedevano più campi da tennis indoor dedicati esclusivamente a questa disciplina. Al Polisportivo, dopo alcuni cambi di progetto in corso, la riqualificazione sarà la seguente: due nuovi campi indoor per il padel, due nuovi campi all'aperto per il padel e due campi da tennis indoor, ma da condividere con altre discipline (quelli che si definiscono "polivalenti", provvisti di tutte le righe a terra).