Segnali di disgelo tra David e Victoria Beckham e il figlio Brooklyn? Il messaggio di auguri dopo la rottura | Ti vogliamo bene

David e Victoria Beckham hanno pubblicato un messaggio di auguri su social media per il compleanno del figlio Brooklyn Peltz Beckham, che ha compiuto 27 anni. Dopo recenti tensioni, il messaggio includeva parole di affetto come «Ti vogliamo bene». La famiglia ha condiviso foto e parole di auguri, segnando un gesto di vicinanza pubblica.

David Beckham e Victoria Beckham hanno celebrato sui social il 27esimo compleanno del figlio Brooklyn Peltz Beckham. L’ex campione di calcio ha pubblicato su Instagram una foto in piscina con la moglie e il figlio da bambino, accompagnata da una didascalia. «Oggi 27 anni. Buon compleanno tesoro, ti vogliamo bene», si legge. Un’altra immagine in bianco e nero recita: «Buon compleanno Bust (soprannome di Brooklyn, ndr). Ti amo». Victoria, ex Spice Girl, ha condiviso invece una foto di quando Brooklyn era piccolo, con un emoji a forma di cuore rosso. «Buon 27esimo compleanno Brooklyn, ti amo tantissimo», è la didascalia. Questi auguri pubblici sorprendono considerato che la relazione tra Brooklyn e i genitori è segnata da tensioni. 🔗 Leggi su Open.online

Marc Anthony parla della rottura tra Brooklyn Beckham e i genitori Victoria e David: "Non è la verità"

David e Victoria Beckham augurano buon compleanno a Brooklyn, un segno di pace: "Ti amiamo, figlio"

