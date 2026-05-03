CITTÀ DI CASTELLO – Sono aperte fino al 31 maggio le iscrizioni agli asili nido del comune con alcune novità: orario pomeridiano prolungato a "Il Delfino" di Riosecco e "Fiocco di Neve" a Trestina, insieme al potenziamento del personale a supporto di specifiche esigenze educative. La domanda (online) è per chiedere l’ammissione dei bambini di età compresa tra 3 e 32 mesi, le strutture coinvolte sono Franchetti a Rignaldello, La Coccinella a San Pio X oltre agli asili di Riosecco e Trestina questi ultimi coinvolti da alcune innovazioni per il prossimo anno. L’ipotesi è l’estensione dell’orario fino alle 18.15 per agevolare i genitori lavoratori.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nidi, iscrizioni aperte. Prolungati gli orari

Notizie correlate

Centri estivi nidi e scuole dell’infanzia: aperte le iscrizioni. Periodi, orari e quando la graduatoriaMilano, 17 aprile 2026 – Dopo i centri estivi per i grandi ora tocca alla fascia dei più piccoli.

Benevento, aperte le iscrizioni ai Nidi e Micro Nidi di InfanziaI bambini già frequentanti gli Asili Nido dell’Ambito B1, nell’anno educativo 2025/2026, hanno diritto alla riconferma per l’anno educativo 2026/2027.

Tutti gli aggiornamenti

Argomenti più discussi: Nidi, iscrizioni aperte. Prolungati gli orari; Più ore al nido senza costi per le famiglie: il piano da 3 milioni della Regione Piemonte.

Nidi, iscrizioni aperte. Prolungati gli orariCITTÀ DI CASTELLO – Sono aperte fino al 31 maggio le iscrizioni agli asili nido del comune con alcune novità: orario pomeridiano prolungato a Il Delfino di Riosecco e Fiocco di Neve a Trestina, in ... lanazione.it

Iscrizioni aperte nei nidi di CivitavecchiaL’Amministrazione comunale informa le famiglie che dal 1° maggio al 15 maggio 2026 sarà possibile presentare istanza di nuova iscrizione ai nidi comunali cittadini per l’anno educativo 2026/2027. La p ... terzobinario.it

ROMA: LEGGI E COSTITUZIONE CONTINUANO A ESSERE VIOLATE , ANCORA NIDI DISTRUTTI - i CITTADINI AVEVANO DENUNCIATO IL COMUNE NON HA VOLUTO ASCOLTARLI Ancora abbattimenti di alberi nel periodo di nidificazione. Ancora segn - facebook.com facebook