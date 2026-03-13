Nidi Gratis Toscana 2026 2027 | l’agevolazione arriva fino a 800 euro mensili per le famiglie con Isee non superiore a 40mila euro
In Toscana, il progetto Nidi Gratis per l’anno scolastico 20262027 prevede un sostegno fino a 800 euro al mese per le famiglie con un Isee massimo di 40 mila euro. La regione ha stanziato quaranta milioni di euro per garantire l’accesso gratuito ai servizi educativi per i bambini. La misura coinvolge le famiglie che soddisfano i requisiti stabiliti dal bando.
Toscana rinnova Nidi Gratis: quaranta milioni di euro per l'accesso gratuito ai servizi educativi con Isee fino a quarantamila euro L'articolo Nidi Gratis Toscana 20262027: l’agevolazione arriva fino a 800 euro mensili per le famiglie con Isee non superiore a 40mila euro. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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