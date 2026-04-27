Dubbi sulla grazia a Nicole Minetti Mattarella chiede spiegazioni a Nordio sul minore abbandonato

Il via libera alla grazia concessa a Nicole Minetti, ex consigliera regionale lombarda coinvolta nei processi legati ai casi Ruby e Rimborsopoli, ha suscitato reazioni. Nel frattempo, il presidente della Repubblica ha richiesto chiarimenti al ministro della Giustizia riguardo a un minore che sarebbe stato abbandonato, senza che siano ancora noti i dettagli delle motivazioni o delle conseguenze di questa richiesta.

La grazia a Nicole Minetti - ex consigliera regionale della Lombardia, vicinissima a Silvio Berlusconi, condannata per i casi Ruby e Rimborsopoli - aveva fatto discutere. Era arrivata perché la 41enne doveva occuparsi di un minorenne. Ma ora sembra che qualcosa non torni, nella storia del bambino. Per questo il Quirinale ha chiesto chiarimenti al ministero della Giustizia.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Grazia a Nicole Minetti, Mattarella chiede chiarimenti a Nordio dopo gli scoop del Fatto: “Acquisire con urgenza informazioni”Il Quirinale si muove dopo gli scoop del Fatto Quotidiano sulla grazia concessa a Nicole Minetti, l’ex igienista dentale e consigliera regionale... Il Quirinale scrive a Nordio: "Verifiche sulla grazia a Nicole Minetti"Dopo l'articolo del Fatto sul caso della grazia a Nicole Minetti, arrivata dopo l'adozione di un bambino in Uruguay, la Presidenza della Repubblica... Contenuti e approfondimenti Si parla di: Grazia presidenziale a Nicole Minetti: perché il Quirinale non ha comunicato il provvedimento. Qualcosa non torna nella grazia a Nicole Minetti, Mattarella chiede spiegazioni a Nordio sul minore abbandonatoLa grazia a Nicole Minetti - ex consigliera regionale della Lombardia, vicinissima a Silvio Berlusconi, condannata per i casi Ruby e Rimborsopoli - aveva ... fanpage.it I dubbi del Quirinale sulla grazia a Nicole Minetti, lettera al ministero Giustizia chiede ulteriori verificheAcquisire con cortese urgenza le necessarie informazioni idonee a riscontrare la fondatezza di notizie di stampa ... askanews.it