La Procura | Sulla grazia a Minetti anche l' Interpol Verifiche a tutto campo Nordio a p

La Procura generale di Milano ha annunciato di aver avviato verifiche approfondite sulla richiesta di grazia presentata a favore di Nicole Minetti, coinvolgendo anche l’Interpol. La procura ha specificato che le indagini riguarderanno vari aspetti del caso e saranno condotte con attenzione e precisione. L’intervento dell’Interpol fa parte della strategia di accertamento delle informazioni e delle eventuali implicazioni internazionali.

AGI - Sul caso della grazia a Nicole Minetti si muove la Procura generale di Milano che promette verifiche “a tutto campo” in collaborazione con l’ Interpol. "Abbiamo chiesto all'Interpol di svolgere con urgenza le indagini", dice la procuratrice generale di Milano, Francesca Nanni. "Quelli che abbiamo letto sono fatti gravissimi e da verificare": la pg insieme al collega Gaetano Brusa - i due magistrati che hannno espresso parere favorevole alla grazia - svolgerà accertamenti "su tutte le persone" di cui si parla negli articoli del Il Fatto Quotidiano, compreso Giuseppe Cipriani, compagno della ex consigliera regionale lombarda. Saranno acquisiti documenti dall’ Uruguay anche in merito a eventuali procedimenti penali.🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - La Procura: "Sulla grazia a Minetti anche l'Interpol. Verifiche a tutto campo". Nordio a p... Notizie correlate La Procura: "Sulla grazia a Minetti anche l'Interpol. Verifiche a tutto campo"AGI - Sul caso della grazia a Nicole Minetti si muove la Procura generale di Milano che promette verifiche “a tutto campo” in collaborazione con... La Procura: "Sulla grazia a Minetti in campo l'Interpol. Verifiche a tutto campo"AGI - Sul caso della grazia a Nicole Minetti si muove la Procura generale di Milano che promette verifiche “a tutto campo” in collaborazione con... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Grazia a Minetti, nuove indagini della Procura di Milano. Lei: Su di me notizie false; La grazia, la supposta falsità e la richiesta del Colle: perché è scoppiato il caso Minetti; Grazia a Nicole Minetti, il Quirinale scrive a Nordio: Supposte falsità, servono verifiche urgenti; Grazia a Nicole Minetti, il Quirinale chiede verifiche urgenti al ministero della Giustizia. Lei smentisce la stampa: Lede la mia reputazione. La procura: Sulla grazia a Minetti anche l'Interpol. Verifiche a tutto campoAGI - Sul caso della grazia a Nicole Minetti si muove la Procura generale di Milano che promette verifiche a tutto campo in collaborazione con l’Interpol. Abbiamo chiesto all'Interpol di svolgere c ... msn.com Nicole Minetti, la procura: Fatti gravissimi, attivata anche l'InterpolIl sostituto procuratore di Milano: 'Ripeteremo accertamenti anche in Italia. Avanti fino in fondo, se serve anche rogatoria'. Il professore Luca Denaro: 'Mai curato il bimbo' (ANSA) ... ansa.it Cosa non torna nel caso Minetti: il Quirinale ha dubbi, la Procura riapre il caso: "Fatti gravissimi" x.com Tutti i dettagli dell'inchiesta della Procura https://mdst.it/4sWJi51 #SportMediaset - facebook.com facebook