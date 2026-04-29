A Montevideo si segnalano crescenti dubbi sulla gestione dell’Istituto Nacional de la Juventud (Inau), l’ente incaricato delle adozioni nel paese. Recenti accuse riguardano un’adozione considerata irregolare e sospette donazioni all’Inau di Maldonado. Tra le figure coinvolte, si cita anche una ex consigliera regionale, accusata di aver favorito l’adozione di un bambino in modo non conforme alle procedure e di aver promosso trasferimenti di fondi poco trasparenti.

A Montevideo, intanto, si moltiplicano le indiscrezioni su possibili criticità nella gestione dell’Inau, l’ente uruguayano responsabile delle adozioni. Una fonte vicina all’organizzazione ha dichiarato che l’adozione del bambino "è sempre stata considerata altamente irregolare” In merito alla.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Grazia a Nicole Minetti, Uruguay: “Adozione del bambino altamente irregolare, donazioni sospette all'Inau di Maldonado"

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