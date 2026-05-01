L'Italia ha inviato una richiesta all'Uruguay tramite Interpol riguardo a Nicole Minetti, ex consigliera regionale italiana. La richiesta riguarda l'adozione di un minore, e l'ex capo dell’Inau ha dichiarato che l'adozione è stata completata secondo le procedure di legge. La stampa locale ha riferito che il focus delle indagini è sulla madre biologica del bambino. Non ci sono ancora dettagli sulle eventuali implicazioni legali o sulle motivazioni della richiesta.

L'Italia, tramite Interpol, ha chiesto informazioni all'Uruguay sulla procedura seguita da Nicole Minetti e dall'imprenditore Giuseppe Cipriani per l'adozione del bimbo. Lo rende noto il tg uruguaiano Telenoche. La richiesta include anche informazioni sulla madre biologica del bambino che risulta scomparsa, e sugli avvocati deceduti legati al caso, oggetto di un'indagine tuttora in corso. L'Uruguay non ha un termine prestabilito per l'elaborazione e la risposta a questo tipo di richieste.,, "Come sempre, le autorità competenti risponderanno formalmente alle richieste provenienti dall'Italia, secondo la tradizione democratica del nostro Paese", hanno fatto sapere all'Ansa, nelle scorse ore, fonti del governo uruguaiano.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Nicole Minetti, l'Italia chiede informazioni all'Uruguay | L'ex capo dell'Inau: "L'adozione avvenne secondo la legge"

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