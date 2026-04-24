Riccardo Allegretti | Sono cresciuto nel Milan dei mostri poi ho fatto la bella vita Io non mi vendo
Riccardo Allegretti ha condiviso il suo percorso, partendo da un Milan considerato tra i più forti, e proseguendo con un’esperienza che ha segnato la sua carriera. Ha parlato delle difficoltà incontrate a causa di decisioni sbagliate e del suo impegno nel rimanere fedele a sé stesso, senza lasciarsi influenzare dalle logiche del calcio. Allegretti ha anche fatto riferimento alle sfide che ha affrontato nel corso degli anni e alla volontà di continuare a mettersi in gioco.
Riccardo Allegretti si racconta a cuore aperto: gli inizi in un Milan di extra-terresti, le "tante cazzate" che gli hanno frenato la carriera, il coraggio di rimettersi sempre in gioco restando fedele a se stesso e lontano dalle logiche che muovono il calcio.🔗 Leggi su Fanpage.it
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