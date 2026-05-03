Un incidente mortale si è verificato a Nettuno, coinvolgendo una moto e un'auto. Un uomo è deceduto e il figlio, che viaggiava con lui, si trova in condizioni gravi. Secondo le prime ricostruzioni, l'auto non avrebbe visto la moto in arrivo, portando alla collisione. La manovra dell’automobilista è ora al centro di un’indagine condotta dai Carabinieri.

? Cosa scoprirai Come ha fatto l'auto a non vedere la moto in arrivo?. Perché la manovra dell'automobilista è finita sotto indagine dei Carabinieri?. Cosa ha causato lo sbalzo del figlio per trenta metri?. Quali sono le responsabilità legate alla velocità dei due motociclisti?.? In Breve Il figlio è stato sbalzato per 30 metri contro un muretto di proprietà privata.. I Carabinieri di Anzio e Nettuno hanno sequestrato Honda 1000, Aprilia 125 e l'auto.. L'incidente è avvenuto sabato 2 maggio in via della Campana vicino Piscina Cardillo.. L'automobilista stava svoltando verso via Taormina al momento dell'impatto con la Honda.. Un uomo ha perso la vita e il figlio è rimasto gravemente ferito sabato 2 maggio nella periferia di Nettuno, dopo uno scontro violento su via della Campana vicino alla rotonda di Piscina Cardillo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nettuno, scontro tra moto e auto: muore un padre, il figlio è grave

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Nettuno, Schianto tra auto e due moto affiancate: padre muore sul colpo, figlio sbalzato a 30 metriScontro mortale lungo via della Campana, alla periferia di Nettuno (Roma), dove un uomo ha perso la vita e il figlio è rimasto gravemente ferito in un violento incidente stradale ... leggo.it

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Incidente Nettuno, scontro tra due moto e un'auto: morto un uomo. Grave il figlio ift.tt/xHfZvkc x.com

Tragedia ieri pomeriggio, in via della Campana a Nettuno, un uomo ha perso la vita e il figlio è rimasto gravemente ferito in un incidente che ha coinvolto una macchina e due moto. Secondo le prime ricostruzioni, padre e figlio viaggiavano su due motociclette - facebook.com facebook