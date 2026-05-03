Le autorità non hanno ancora localizzato 11 tonnellate di uranio arricchito, suscitando preoccupazioni sulla loro destinazione e sullo stato delle riserve nucleari. Le negoziazioni tra gli Stati Uniti e l’Iran sembrano essere ferme, mentre circolano voci di un possibile ritorno delle azioni militari contro il paese. La situazione rimane incerta, senza conferme ufficiali sui piani o sugli sviluppi futuri.

Il regime degli ayatollah avrebbe accumulato quantitativi di combustibile radioattivo che, se processate ulteriormente, potrebbero servire alla costruzione di decine di bombe nucleari Le trattative tra Stati Uniti e Iran sembrano ormai arrivate al capolinea e si moltiplicano le indiscrezioni dei media su un possibile imminente riavvio di operazioni militari contro Teheran. Il blocco navale imposto dagli Usa a seguito, a sua volta, dello stop al passaggio delle navi nello Stretto di Hormuz da parte di Teheran non ha piegato il regime teocratico. Non solo sulla riapertura del nodo strategico ma anche sullo spinoso e pluridecennale dossier nucleare della Repubblica Islamica, il quale, avrebbe detto Gadda, assomiglia sempre più ad un “pasticciaccio brutto” di difficile soluzione.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Nessuno sa dove siano”: è mistero sulle sorti di 11 tonnellate di uranio arricchito da Teheran

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