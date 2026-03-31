Trump valuta una missione per recuperare l’uranio arricchito di Teheran

Nel giorno in cui in un’intervista al Financial Times Donald Trump ha dichiarato di valutare una missione per recuperare l’uranio arricchito di Teheran, si sono intensificati i segnali di tensione tra Stati Uniti e Iran riguardo alle questioni nucleari. La proposta di intervento si inserisce nel quadro delle discussioni sulla gestione delle attività nucleari iraniane e delle possibili conseguenze di un intervento militare.

Petrolio e nucleare. Nel giorno in cui in un’intervista al Financial Times Donald Trump dichiara che potrebbe autorizzare l’assalto al terminale strategico di Kharg, da cui transita il 90% del greggio della Repubblica Islamica, un altro quotidiano, il Wall Street Journal, lascia trapelare un secondo possibile obiettivo del Pentagono: il recupero degli oltre 400 chilogrammi di uranio arricchito del regime degli ayatollah che si troverebbe nei sotterranei del sito di Isfahan (materiale fissile sarebbe presente anche in un deposito a Natanz). Indiscrezioni che si susseguono mentre nella regione mediorientale continuano ad arrivare i rinforzi Usa che potrebbero essere dispiegati per operazioni di terra in Iran. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Trump valuta una missione per recuperare l’uranio arricchito di Teheran Articoli correlati Guerra in Iran, escalation militare e tensione globale: ucciso casco blu Unifil, Israele colpisce Teheran, Trump valuta missione per l’uranioLa crisi in Medio Oriente entra in una fase sempre più instabile, con attacchi incrociati, dichiarazioni che alzano il livello dello scontro e nuovi... Trump avverte l'Iran: “Possibile azione militare”. La Farnesina: "Lasciare il Paese". L'Oman: "Teheran ha accettato di non accumulare uranio arricchito"Donald Trump ha riferito di non essere soddisfatto sui negoziati in corso con l’Iran. Contenuti e approfondimenti Discussioni sull' argomento Wsj, 'Trump valuta missione militare per recuperare l'uranio in Iran'; Wsj, Trump valuta missione militare per recuperare l'uranio in Iran; Trump valuta una missione per recuperare l’uranio arricchito di Teheran; L'arma nucleare, il cambio di regime e ora il petrolio: ma Trump cosa vuole ottenere dall'Iran?. Wsj, 'Trump valuta missione militare per recuperare l'uranio in Iran'Editoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... quotidiano.net Per approfondire, leggi qui gli aggiornamenti live: https://www.ilsole24ore.com/art/casco-blu-ucciso-libano-wsj-trump-valuta-missione-recuperare-l-uranio-iran-AIMk8vEC - facebook.com facebook Al Financial Times, Donald Trump afferma che gli Stati Uniti potrebbero "impadronirsi del petrolio iraniano". La Casa Bianca valuta la possibilità di occupare l'isola strategica di Kharg x.com