Nerissima Serpe convince Kneecap armati ma di musica Michielin stregonesca | le recensioni della settimana

Questa settimana, tra le uscite musicali, spiccano i nuovi lavori dei Kneecap, Nerissima Serpe, Nu Genea, Dimartino e Francesca Michielin. I Kneecap propongono musica energica, mentre Nerissima Serpe si distingue con la sua capacità di convincere. Nu Genea presenta un sound originale, e Michielin si mostra con un approccio stregonesco. Ogni artista ha presentato nuove tracce che hanno attirato l’attenzione degli ascoltatori e della critica.

Le recensioni di album e singoli della settimana, dai Kneecap, passando per Nerissima Serpe, Nu Genea, Dimartino e Michielin.🔗 Leggi su Fanpage.it Nerissima Serpe - 4 Gambe Notizie correlate 24 ore con Nerissima Serpe«È stata una giornata intensa, no?», mi saluta così, quasi cercando conferma, Nerissima Serpe dopo una giornata passata insieme, la prima... Fiorino Future Festival, annunciata la seconda serata: sul palco Nerissima Serpe e Simba22Tarantini Time QuotidianoProsegue la definizione del cartellone del “Fiorino Future Festival”, in programma dal 30 luglio al 2 agosto al Parco Due... Approfondimenti e contenuti Recensione: NERISSIMA SERPE – NerissimaNerissima Serpe torna con Nerissima: recensione del nuovo album tra trap, rap conscio e ospiti d'eccezione. Un anno e mezzo di up and down condensato in 16 tracce. newsic.it Nuove uscite: dai Kneecap ai Nu Genea, i dischi della settimanaDalla carica irriverente dei Kneecap al groove cosmopolita dei Nu Genea, la settimana discografica si muove tra identità forti e suoni in continua evoluzione. Tra ritorni attesi, debutti e ... rockol.it