Fiorino Future Festival annunciata la seconda serata | sul palco Nerissima Serpe e Simba22

Il Fiorino Future Festival si avvicina alla seconda serata, che si terrà nel Parco Due Mari di San Giorgio Ionico dal 30 luglio al 2 agosto. Per questa occasione, sul palco sono stati annunciati i nomi di Nerissima Serpe e Simba22. La manifestazione, ormai alle sue fasi finali, continua a definire il proprio cartellone con artisti e spettacoli che si svolgeranno nell’arco di quattro giorni.

Tarantini Time Quotidiano Prosegue la definizione del cartellone del “Fiorino Future Festival”, in programma dal 30 luglio al 2 agosto al Parco Due Mari di San Giorgio Ionico. Dopo l’annuncio della prima serata gratuita con i rapper Frezza e Dipinto, arriva ora la conferma del secondo appuntamento. Venerdì 31 luglio saliranno sul palco Nerissima Serpe e Simba22, protagonisti di un live in esclusiva regionale per la Puglia. I due artisti lombardi si esibiranno con le rispettive band in una serata dedicata alla scena rap contemporanea. “Anche quest’anno il cartellone del Fiorino Future Festival propone le performance di importanti artisti, tutte rigorosamente live, in grado di abbracciare in modo trasversale generi e stili musicali diversi.🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Fiorino Future Festival, annunciata la seconda serata: sul palco Nerissima Serpe e Simba22 Notizie correlate Fiorino Future Festival 2026, al via la seconda edizione tra musica e innovazioneTarantini Time QuotidianoScalda i motori la macchina organizzativa della seconda edizione del “Fiorino Future Festival”, la manifestazione che si... Fiorino Future Festival: rap napoletano e musica a San Giorgio IonicoL’Associazione Apulian food & drink Aps Ets, insieme a Aps AFO6, organizza a San Giorgio Ionico la seconda edizione del Fiorino Future Festival tra... Tutti gli aggiornamenti San Giorgio Ionico, il cast del Fiorino Future Festival si allarga con il live di Serena BrancaleIl cast del Fiorino Future Festival, nuovo evento che dal 31 luglio al 3 agosto animerà il nuovo Parco Due Mari di San Giorgio Ionico (TA) (Via Simone Veil snc – Zona Industriale), si arricchisce con ... lagazzettadelmezzogiorno.it Clementino apre il Fiorino Future Fest 2025: San Giorgio Ionico si accende con il rap travolgenteSAN GIORGIO IONICO – Il Fiorino Future Festival debutta in grande stile: giovedì 31 luglio 2025 sarà il celebre rapper e showman Clementino ad aprire i quattro giorni di musica e spettacolo nella Zona ... lagazzettadelmezzogiorno.it