Dopo aver trascorso una giornata intensa con Nerissima Serpe, la cantante saluta con un commento semplice, chiedendo approvazione. La giornata è stata dedicata alla promozione del suo nuovo album, intitolato con il suo stesso nome. La giornata ha visto l’artista impegnata in varie attività legate alla presentazione del disco, che rappresenta un passo importante nella sua carriera musicale.

«È stata una giornata intensa, no?», mi saluta così, quasi cercando conferma, Nerissima Serpe dopo una giornata passata insieme, la prima promozionale del suo nuovo disco, che prende parte del suo nome: Nerissima. Decido di farlo nei giorni precedenti al nostro incontro, perché è sempre interessante vedere come crescono gli artisti che hai visto nascere. Crescere, non solo anagraficamente, ma anche negli occhi dei nuovi fan, della stampa, quel cambiamento che porta poi a scrivere «il disco della maturità». Ci incontriamo dunque in un martedì di fine aprile, nella giornata in cui Nerissima incontrerà per la prima volta la stampa e - nel pomeriggio - farà ascoltare a centinaia di fan il disco per la prima volta.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - 24 ore con Nerissima Serpe

Papa V, Nerissima Serpe, Fritu - Tip Tap

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