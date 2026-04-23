Incendio a Frattamaggiore fiamme alte 9 metri | poliziotti evacuano il palazzo e spengono il fuoco
Un incendio si è sviluppato in un edificio di Frattamaggiore, vicino a Napoli, raggiungendo un’altezza di circa 9 metri. Le forze di polizia sono intervenute rapidamente, evacuando l’edificio e iniziando le operazioni di spegnimento. Sul posto sono ancora presenti le squadre dei Vigili del Fuoco, che stanno lavorando per domare completamente le fiamme. La situazione è sotto controllo, ma l’intera zona rimane interessata dall’intervento.
Un incendio è divampato in un edificio di Frattamaggiore (Napoli); sono intervenute le volanti del commissariato di Polizia, che hanno evacuato lo stabile e spento le fiamme in attesa dei Vigili del Fuoco.🔗 Leggi su Fanpage.it
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