Incendio a Frattamaggiore fiamme alte 9 metri | poliziotti evacuano il palazzo e spengono il fuoco

Un incendio si è sviluppato in un edificio di Frattamaggiore, vicino a Napoli, raggiungendo un’altezza di circa 9 metri. Le forze di polizia sono intervenute rapidamente, evacuando l’edificio e iniziando le operazioni di spegnimento. Sul posto sono ancora presenti le squadre dei Vigili del Fuoco, che stanno lavorando per domare completamente le fiamme. La situazione è sotto controllo, ma l’intera zona rimane interessata dall’intervento.