È stato avviato il progetto ‘Mani Sicure – Non sei sola’, che prevede l’istituzione di negozi come punti di riferimento per le donne vittime di molestie e altre persone in situazioni di pericolo. L'iniziativa mira a creare una rete di supporto e protezione sul territorio, offrendo luoghi sicuri dove rivolgersi in momenti di difficoltà. L’obiettivo è garantire un punto di riferimento accessibile e riconoscibile per chi necessita di aiuto immediato.

Una mano tesa per aiutare le donne vittime di molestie. Parte il progetto ‘ Mani Sicure – Non sei sola’ per creare una rete di aiuto e di protezione sul territorio rivolta alle donne, e in generale a tutte le persone, che si trovino in situazioni di potenziale pericolo. I negozi che aderiscono all’iniziativa si sono resi disponibili a diventare dei ‘ luoghi sicuri ’, riconoscibili grazie a un adesivo esposto sulle vetrine, per offrire supporto a chiunque si senta minacciato o a disagio. Al momento hanno aderito circa 30 esercenti, ma molti altri sono interessati a partecipare. A ideare l’iniziativa è stata Tiziana Caviglioni, negoziante di via Turri, che ha deciso di fare qualcosa per dare una mano in città, dopo i tanti episodi che si sono verificati.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Negozi luoghi sicuri per vittime di violenza

Le Temps des Ouvriers : 300 ans de luttes qui ont changé le monde du travail - Documentaire - AT

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Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Negozi luoghi sicuri per vittime di violenza; Mani Sicure, i negozi di Scandicci come luoghi di aiuto e protezione; I negozi di Scandicci come luoghi di aiuto e protezione: arriva il progetto 'Mani Sicure'.

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