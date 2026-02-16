Controlli nei negozi in vista di Carnevale | sequestrati 500 prodotti non sicuri

La guardia di finanza ha sequestrato 500 prodotti non sicuri durante i controlli nei negozi in vista di Carnevale. Le verifiche mirano a tutelare i consumatori e prevenire rischi legati alla vendita di articoli pericolosi, come maschere e decorazioni, che potrebbero mettere a repentaglio la salute delle persone.

La scoperta della guardia di finanza in un emporio di Sabaudia. Ritirati maschere, vestiti, decorazioni, giochi, spray, coriandoli e oggettistica di vario genere Prosegue l’attività della guardia di finanza per garantire festeggiamenti sicuri per Carnevale sul territorio provinciale. E in vista dei giorni clou, e delle iniziative e degli eventi per il martedì grasso, è stato intensificato il dispositivo di vigilanza e controllo per garantire la sicurezza dei consumatori e a tutela della regolarità del mercato e della libera concorrenza. In questo piano di azione, le fiamme gialle della Compagnia di Terracina hanno effettuato un controllo e un sequestro di 500 prodotti non sicuri in un emporio di Sabaudia gestito da un uomo di origini cinesi.🔗 Leggi su Latinatoday.it

