Controlli nei negozi in vista di Carnevale | sequestrati 500 prodotti non sicuri

Da latinatoday.it 16 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La guardia di finanza ha sequestrato 500 prodotti non sicuri durante i controlli nei negozi in vista di Carnevale. Le verifiche mirano a tutelare i consumatori e prevenire rischi legati alla vendita di articoli pericolosi, come maschere e decorazioni, che potrebbero mettere a repentaglio la salute delle persone.

La scoperta della guardia di finanza in un emporio di Sabaudia. Ritirati maschere, vestiti, decorazioni, giochi, spray, coriandoli e oggettistica di vario genere Prosegue l’attività della guardia di finanza per garantire festeggiamenti sicuri per Carnevale sul territorio provinciale. E in vista dei giorni clou, e delle iniziative e degli eventi per il martedì grasso, è stato intensificato il dispositivo di vigilanza e controllo per garantire la sicurezza dei consumatori e a tutela della regolarità del mercato e della libera concorrenza. In questo piano di azione, le fiamme gialle della Compagnia di Terracina hanno effettuato un controllo e un sequestro di 500 prodotti non sicuri in un emporio di Sabaudia gestito da un uomo di origini cinesi.🔗 Leggi su Latinatoday.itImmagine generica

Controlli della finanza in un negozio del Vco: sequestrati 13mila prodotti (anche di carnevale) non sicuri

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Controlli nei negozi di souvenir, sequestrati 600 articoli irregolari; Paccottiglia irregolare, controlli dei vigili nei negozi a San Marco; Controlli della finanza in un negozio del Vco: sequestrati 13mila prodotti (anche di carnevale) non sicuri; Sicurezza, controlli a Vigevano: 64 persone identificate e verifiche su veicoli e negozi.

controlli nei negozi inControlli nei negozi in vista di Carnevale: sequestrati 500 prodotti non sicuriLa scoperta della guardia di finanza in un emporio di Sabaudia. Ritirati maschere, vestiti, decorazioni, giochi, spray, coriandoli e oggettistica di vario genere ... latinatoday.it

Controlli a tappeto nei negozi e locali di Venaria: multe per oltre 11.000 euro e chiusura di un'attivitàIn ottemperanza alle recenti raccomandazioni della Prefettura di Torino, relative alla necessità di rafforzare i controlli sul rispetto delle prescrizioni a tutela della sicurezza e dell’incolumità pu ... torinoggi.it