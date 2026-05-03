I Philadelphia 76ers hanno vinto la decisiva gara 7 contro i Boston Celtics con il punteggio di 109-100, eliminandoli dai playoff NBA. La sfida si è giocata il 3 maggio 2026 a Boston e ha concluso la serie con un risultato finale di 4-3 in favore dei 76ers. La partita ha visto una buona performance dei giocatori dei 76ers, che sono riusciti a portare a casa la vittoria nel momento più importante.

Boston (Stati Uniti), 3 maggio 2026 – Impresa dei Philadelphia 76ers che si prendono anche gara 7 dei quarti di finale sbancando il TD Garden di Boston 109-100 ed eliminano i Celtics al culmine di una clamorosa rimonta cominciata dopo essere finiti sotto 3-1 nella serie (nella storia NBA era successo soltanto altre tredici volte). A mettere i timbri più pesanti su questo sigillo storico per la franchigia della Pennsylvania – che ha di fatto condotto ritmi e punteggi per tutto l’arco dei 48’ respingendo ogni assalto dei Celtics e adesso in semifinale di Eastern Conference affronterà i New York Knicks (terzi nel tabellone playoff) – ci ha...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Nba, impresa Sixers: Celtics sconfitti 109-100 in gara 7 ed eliminati 4-3

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