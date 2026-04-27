NBA playoff | Spurs e Celtics si portano sul 3-1 con Portland e Philadelphia

Nella notte tra 26 e 27 aprile 2026, i San Antonio Spurs e i Boston Celtics hanno vinto le rispettive partite contro Portland e Philadelphia, portandosi sul 3-1 nelle serie dei playoff NBA. I risultati consentono a entrambe le squadre di avvicinarsi alle semifinali di Western e Eastern Conference, con le squadre che cercano di chiudere le serie nelle prossime gare.

Los Angeles (Stati Uniti), 27 aprile 2026 - I San Antonio Spurs e Boston Celtics nella notte hanno compiuto un passo forse decisivo per avvicinarsi alle semifinali di Western ed Eastern Conference. L a franchigia texana ha infatti sbancato il Moda Center di Portland con un perentorio 114-93 portandosi sul 3-1 nella serie contro i Portland Trail Blazers. Un successo arrivato al termine di un match che è stato un vero e proprio “otto volante” di emozioni: i Trail Blazers spinti da Deni Avdija (26 punti e 7 rimbalzi) e Jrue Holiday (20 punti, 6 rimbalzi e 4 assist), sembravano aver incanalato il match su binari a loro congeniali grazie al 33-18 che li ha portati al +17 all’intervallo lungo, ma gli Spurs hanno rialzato la testa aprendo la ripresa con un 13-0, diventato 33-16 al termine del terzo quarto.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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First Round Chaos: Wemby Injury, Playoff LeBron, Durant Disaster, Knicks & Celtics Collapse

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