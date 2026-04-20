NBA playoff | impresa dei Magic a Detroit Tutto facile per Thunder e Celtics

Nella notte dei playoff NBA, i Magic hanno ottenuto una vittoria a Detroit, mentre i Thunder e i Celtics hanno dominato le rispettive partite. La seconda serata di gare ha offerto diverse emozioni e azioni intense, confermando il ritmo serrato del torneo. Le sfide si sono disputate in varie città statunitensi, con risultati che potrebbero influenzare le strategie delle squadre nelle prossime gare.

San Antonio (Stati Uniti), 20 aprile 2026 – Anche la seconda nottata di gare dei playoff NBA non ha certo risparmiato spettacolo e colpi di scena. Il più eclatante è senza dubbio il colpaccio degli Orlando Magic, che hanno subito fatto strappato il vantaggio del fattore campo ai Pistons battendoli 112-101 alla Little Caesars Arena di Detroit. A guidare in questa impresa la franchigia della Florida ci ha pensato Paolo Banchero, che ha sfiorato la doppia doppia 23 punti e 9 rimbalzi (per lui anche 4 assist) ed è stato ben supportato dagli altri componenti del quintetto base (19 punti per Franz Wagner e 17 a testa per Wendell Carter jr. e Desmond Bane).🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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