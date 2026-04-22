I playoff NBA proseguono con risultati sorprendenti, come la vittoria dei Portland Trail Blazers contro i San Antonio Spurs con il punteggio di 106-103 nella partita giocata tra le mura di casa dei texani. Nello stesso giorno, i Philadelphia 76ers hanno vinto sul campo dei Boston Celtics. Questi risultati segnano un importante passo avanti per le squadre in trasferta e aggiungono suspense alla fase finale della postseason.

San Antonio (Stati Uniti), 22 aprile 2026 - I playoff NBA continuano a regalare spettacolo e colpi di scena decisamente inaspettati, come la caduta dei San Antonio Spurs, battuti 106-103 dai Portland Trail Blazers nel secondo match giocato tra le mura amiche del Frost Bank Center. Un ko maturato al termine di una gara a tratti molto equilibrata e condizionata senza dubbio dall’infortunio occorso nel secondo quarto a Victor Wembanyama, c he è caduto rovinosamente a terra ed è stato costretto ad abbandonare il campo dopo aver battuto violentemente il volto. Pur dovendo rinunciare il fuoriclasse francese, i texani non si sono comunque persi d’animo e hanno provato la fuga nella ripresa arrivando a toccare anche le 14 lunghezze di vantaggio a poco più di 8’ minuti dalla quarta sirena.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Playoff Nba: Trail Blazers e Sixers sorprendono a domicilio Spurs e Celtics

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