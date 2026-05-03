Nautilus trionfo decisivo contro la Locatelli | Belorio guida la vittoria

Nella partita tra Nautilus e Locatelli, la squadra di Nautilus si è imposta con una vittoria convincente, grazie anche alla guida di Belorio. Durante l'incontro, alcuni giocatori hanno segnato più di un gol, contribuendo in modo decisivo all'esito finale. In tribuna, il pubblico presente ha assistito a una prestazione intensa, con le atlete che hanno mostrato maggiore entusiasmo e determinazione. La gara si è conclusa con la Nautilus in vantaggio, rafforzando la propria posizione in classifica.

? Cosa scoprirai Chi ha segnato la maggior parte dei gol decisivi per la Nautilus?. Come hanno influito le presenze in tribuna sul morale delle atlete?. Perché la squadra deve giocare lontano dal proprio comune di appartenenza?. Quanto questo trionfo accorcia le distanze per la salvezza in Serie A1?.? In Breve Belorio segna 5 reti, Lombella 3 e Bianchi 2 per il 15-12 finale.. Scifoni, Cicognani, Tortora e Abrizi contribuiscono con un gol ciascuna.. La partita si è svolta presso il Centro Federale di Viterbo.. La squadra gioca fuori casa per mancanza di impianti a Civitavecchia.. La Nautilus vince 15-12 contro la Locatelli Genova ieri presso il Centro Federale di Viterbo, ottenendo un punto fondamentale per la salvezza in Serie A1.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nautilus, trionfo decisivo contro la Locatelli: Belorio guida la vittoria Notizie correlate Acr Messina, trionfo decisivo: Feola sblocca la salvezzaL’Acr Messina ha ottenuto un trionfo decisivo per la propria permanenza nella categoria, battendo il Ragusa con il punteggio di 1-0 in una sfida... Telimar, colpo di carattere a Bologna: trionfo decisivo per la salvezzaIl Telimar sbarca a Bologna e conquista una vittoria fondamentale per la salvezza, battendo la De Akker Bologna con il punteggio di 21-14 nella...