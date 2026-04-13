Acr Messina trionfo decisivo | Feola sblocca la salvezza

L'Acr Messina ha ottenuto una vittoria importante battendo il Ragusa con il punteggio di 1-0 in una partita decisiva per la salvezza nel campionato di Serie D. La sfida si è svolta in un momento chiave della stagione, con il risultato che ha rafforzato la posizione della squadra in classifica. La rete decisiva è stata segnata da un giocatore nei minuti finali dell'incontro.

L’Acr Messina ha ottenuto un trionfo decisivo per la propria permanenza nella categoria, battendo il Ragusa con il punteggio di 1-0 in una sfida cruciale per le sorti della classifica di Serie D. I siciliani sono riusciti a capitalizzare le opportunità create durante il match, mantenendo poi un assetto difensivo ordinato che ha permesso di proteggere il vantaggio fino alla fine della contesa. Il rilancio tecnico e il valore dei tre punti. Questo successo assume un significato particolare per il gruppo giallorosso, segnando infatti la prima vittoria ufficiale per Feola da quando è stato chiamato a guidare la squadra circa due mesi fa. Oltre...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Acr Messina, trionfo decisivo: Feola sblocca la salvezza Leggi anche: ACR Messina, mister Romano a StrettoWeb: “proposta la rescissione Acr Messina regala 500 biglietti ai dipendenti dell’Ospedale PapardoIl gesto dell’Acr Messina premia il lavoro quotidiano dei professionisti sanitari e rafforza il legame tra istituzione, squadra e comunità locale Un...