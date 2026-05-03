Natuzzi Schlein e Borraccino in piazza | 1.800 famiglie in crisi

In piazza, i rappresentanti di alcune aziende e figure politiche si sono incontrati per discutere della difficile situazione di circa 1.800 famiglie in crisi, legata alla possibile delocalizzazione di attività produttive in Romania. La questione riguarda il futuro occupazionale nel territorio pugliese e la necessità di un intervento da parte del Governo attraverso un tavolo nazionale. La mobilitazione si è concentrata sulla tutela dei posti di lavoro e sulla tutela sociale.

? Cosa scoprirai Come influenzerà la possibile delocalizzazione in Romania il lavoro in Puglia?. Perché il Governo è chiamato a intervenire con un tavolo nazionale?. Quali rischi corrono le 1.800 famiglie con la cassa integrazione all'80%?. Come cambierà il piano industriale per evitare lo svuotamento produttivo?.? In Breve Rischio cassa integrazione fino all'80% del salario per i lavoratori coinvolti. Timore del gruppo Natuzzi di delocalizzare la produzione in Romania. Crisi colpisce l'indotto produttivo nelle province di Bari e Taranto. Cosimo Borraccino chiede revisione del piano industriale per 1.800 famiglie. A Santeramo in Colle, Cosimo Borraccino e Elly Schlein hanno sostenuto i lavoratori del gruppo Natuzzi durante un presidio che ha messo sotto la lente d’ingrandimento la crisi occupazionale nelle province di Bari e Taranto.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Natuzzi, Schlein e Borraccino in piazza: 1.800 famiglie in crisi Notizie correlate Schlein ai lavoratori Natuzzi: ‘ è fondata sul lavoro? Cosa sapere Elly Schlein presidia i 1800 lavoratori Natuzzi a Santeramo in Colle contro la delocalizzazione. Schlein al presidio vertenza Natuzzi di Santeramo: "Lavoratori non paghino scelte aziendali"La segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, ha preso parte al presidio di protesta dei lavoratori delle aziende Natuzzi a Santeramo in Colle... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Vertenza Natuzzi, Borraccino rilancia: Serve subito un tavolo nazionale; Santeramo in Colle: vertenza Natuzzi, oggi presidio dei lavoratori. Presente Elly Schlein. Santeramo in Colle: vertenza Natuzzi, oggi presidio dei lavoratori. Presente Elly Schlein Segretaria PdPoco fa ho partecipato al presidio dei lavoratori della Natuzzi a Santeramo in Colle, alla presenza della segretaria nazionale del Partito Democratico, Elly Schlein, con la quale abbiamo espresso ... noinotizie.it Santeramo in Colle (BA), giornata per la vertenza Natuzzi: consiglio congiunto e attesa per SchleinAl via la giornata per la vertenza Natuzzi. Consiglio congiunto a Santeramo, poi scioperi e nel pomeriggio l’arrivo di Elly Schlein. Segui la diretta. trmtv.it Pasquale Natuzzi Jr. offende Elly Shlein: “Siediti sui ricci di mare” Domenico De Santis, segretario del PD Puglia: “Senza rispetto per i lavoratori, non ha cultura imprenditoriale e non è all’altezza della storia dell’azienda” - facebook.com facebook Vertenza #Natuzzi - Il segretario generale della Filca-Cisl di #Bari, Luigi Sideri, è intervenuto in diretta nel corso della trasmissione #ReStart, su RaiTre. x.com