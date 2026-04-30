Schlein ai lavoratori Natuzzi | ‘ è fondata sul lavoro

Elly Schlein si è recata presso lo stabilimento Natuzzi di Santeramo in Colle, dove sono presenti circa 1.800 lavoratori. La leader politica ha sottolineato che l’azienda si basa sul lavoro e ha incontrato i dipendenti per ascoltare le loro preoccupazioni. La visita si inserisce nel contesto di una protesta contro la possibile delocalizzazione delle attività produttive. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata sulle decisioni aziendali.

? Cosa sapere Elly Schlein presidia i 1800 lavoratori Natuzzi a Santeramo in Colle contro la delocalizzazione.. La crisi produttiva in Puglia dura da 23 anni tra cassa integrazione e mercato globale.. Elly Schlein si è schierata oggi pomeriggio davanti allo stabilimento Natuzzi di Santeramo in Colle, sostenendo i circa 1800 dipendenti che protestano per il piano aziendale che prevede l’uso della Cassa integrazione fino all’80% e lo spostamento di alcune lavorazioni in Romania. La segretaria del Partito Democratico ha parlato direttamente alla piazza, ricordando che l’articolo uno della Costituzione stabilisce che la si fonda sul lavoro. Per questo motivo, secondo la leader dem, non si può parlare di una nazione costruita sulla precarietà o sul lavoro povero, né su un sistema basato esclusivamente sugli ammortizzatori sociali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Schlein ai lavoratori Natuzzi: ‘ è fondata sul lavoro Notizie correlate Schlein al presidio vertenza Natuzzi di Santeramo: "Lavoratori non paghino scelte aziendali"La segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, ha preso parte al presidio di protesta dei lavoratori delle aziende Natuzzi a Santeramo in Colle... Piazza Italia, Conad e Natuzzi. Cosa sta succedendo davvero ai posti di lavoro a BariA Bari il lavoro non è attraversato da grandi esplosioni di crisi industriali come in passato, ma questo non significa che il terreno sia solido. Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Elly Schlein in Puglia: tappa a Santeramo in Colle allo stabilimento Natuzzi; Vertenza Natuzzi, domani il segretario PD Schlein a Santeramo. Natuzzi, Elly Schlein ai cancelli dello stabilimento di Santeramo: L’azienda riveda i suoi pianiLa segretaria dem: Diamo tutto il nostro supporto ai dipendenti. Ricordiamo che l’Italia è una Repubblica fondata sul lavoro non sulla cassa integrazione. bari.repubblica.it La segreteria del PD Schlein a Santeramo con i lavoratori della Natuzzi: La vertenza Natuzzi è una storia italianaUn Paese fondato sul lavoro non può permettersi l’insicurezza: ogni morte bianca è una ferita diretta al primo articolo della Costituzione. ?Il precariato esistenziale: impedisce ai giovani di proge ... trmtv.it La segretaria del Pd Elly Schlein in visita questo pomeriggio alla Natuzzi di Santeramo in Colle. Appello al governo perché intervenga per salvare 1.800 lavoratori - facebook.com facebook Approvato il ddl Roma Capitale: il Pd si astiene sul testo di Gualtieri. Meloni furiosa: “Sleali”. Il sindaco “è incazzato nero”. A pesare la linea di Elly Schlein, che tradisce la riforma cara al primo cittadino. Di @zamnice26 x.com