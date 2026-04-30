Schlein al presidio vertenza Natuzzi di Santeramo | Lavoratori non paghino scelte aziendali

La segretaria del Partito Democratico ha partecipato a un presidio di protesta a Santeramo in Colle, in provincia di Bari, in occasione di una vertenza riguardante i lavoratori di un’azienda di arredamento. L’evento si è svolto in risposta a una situazione di tensione tra i dipendenti e la direzione dell’azienda, con i lavoratori che chiedevano di evitare che le decisioni aziendali ricadessero sui loro salari e condizioni di lavoro.

La segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, ha preso parte al presidio di protesta dei lavoratori delle aziende Natuzzi a Santeramo in Colle (Bari), convocato nell'ambito della vertenza sindacale in corso. In base a quanto proposto dalla società al Ministero delle Imprese, potrebbe.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Vertenza Natuzzi, convocato tavolo al Mimit: "Servono impegni concreti per tutelare lavoratori"La vertenza Natuzzi torna sul tavolo del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Vertenza Natuzzi, Iaia: “Forte preoccupazione per i lavoratori”Tarantini Time QuotidianoPreoccupazione per il futuro occupazionale e produttivo legato alla vertenza Natuzzi arriva anche dal deputato di Fratelli... Altri aggiornamenti Si parla di: Vertenza Natuzzi, domani il segretario PD Schlein a Santeramo. Santeramo in Colle (BA), giornata per la vertenza Natuzzi: consiglio congiunto e attesa per SchleinAl via la giornata per la vertenza Natuzzi. Consiglio congiunto a Santeramo, poi scioperi e nel pomeriggio l’arrivo di Elly Schlein. Segui la diretta. trmtv.it La segreteria del PD Schlein a Santeramo con i lavoratori della Natuzzi: La vertenza Natuzzi è una storia italianaUn Paese fondato sul lavoro non può permettersi l’insicurezza: ogni morte bianca è una ferita diretta al primo articolo della Costituzione. ?Il precariato esistenziale: impedisce ai giovani di proge ... trmtv.it