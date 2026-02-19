Strage del Constellation a Crans-Montana | il buttafuori accusa i proprietari ‘Le porte erano chiuse di proposito’

Jankovic Predrag, il buttafuori del Constellation a Crans-Montana, accusa i proprietari del locale di aver chiuso le porte intenzionalmente durante la notte di Capodanno. La serata, che avrebbe dovuto essere una celebrazione, si è trasformata in una tragedia con molte persone intrappolate all’interno. Secondo il testimone, i cancelli erano sbarrati di proposito per impedire l’uscita. La polizia sta indagando sulle responsabilità e sulla reale motivazione dietro questa decisione. La scoperta ha suscitato molte reazioni nella comunità locale.

Le accuse di Jankovic Predrag. La notte di Capodanno che doveva essere una festa si è trasformata in un inferno. Nel discobar Constellation di Crans-Montana hanno perso la vita 41 persone, mentre 115 sono rimaste gravemente ferite. Un incendio improvviso, il panico, la corsa verso le uscite. Ma quelle uscite, secondo una nuova testimonianza, sarebbero state intenzionalmente sbarrate. A lanciare l’accusa è Jankovic Predrag, il buttafuori in servizio quella notte. Le sue parole, rese alla polizia alla presenza di numerosi legali delle parti civili, aggravano in modo significativo la posizione dei proprietari del locale, Jacques Moretti e Jessica Moretti. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

