Strage del Constellation a Crans-Montana | il buttafuori accusa i proprietari ‘Le porte erano chiuse di proposito’
Jankovic Predrag, il buttafuori del Constellation a Crans-Montana, accusa i proprietari del locale di aver chiuso le porte intenzionalmente durante la notte di Capodanno. La serata, che avrebbe dovuto essere una celebrazione, si è trasformata in una tragedia con molte persone intrappolate all’interno. Secondo il testimone, i cancelli erano sbarrati di proposito per impedire l’uscita. La polizia sta indagando sulle responsabilità e sulla reale motivazione dietro questa decisione. La scoperta ha suscitato molte reazioni nella comunità locale.
Le accuse di Jankovic Predrag. La notte di Capodanno che doveva essere una festa si è trasformata in un inferno. Nel discobar Constellation di Crans-Montana hanno perso la vita 41 persone, mentre 115 sono rimaste gravemente ferite. Un incendio improvviso, il panico, la corsa verso le uscite. Ma quelle uscite, secondo una nuova testimonianza, sarebbero state intenzionalmente sbarrate. A lanciare l’accusa è Jankovic Predrag, il buttafuori in servizio quella notte. Le sue parole, rese alla polizia alla presenza di numerosi legali delle parti civili, aggravano in modo significativo la posizione dei proprietari del locale, Jacques Moretti e Jessica Moretti. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
Crans-Montana, il buttafuori: “Le porte di sicurezza del bar Le Constellation dovevano restare chiuse”Il buttafuori di Crans-Montana ha spiegato che il bar Le Constellation avrebbe dovuto mantenere chiuse le porte di sicurezza durante la notte di Capodanno.
“Tutte le porte dovevano restare chiuse”: cosa ha rivelato il buttafuori del locale di Crans MontanaJankovic Predrag, il buttafuori del locale di Crans-Montana, ha spiegato che durante la notte di Capodanno tutte le porte di emergenza furono sigillate su ordine di Jessica Moretti, la proprietaria.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Crans Montana, com'è ridotto Le Constellation: le foto del rogo; Crans-Montana, le foto choc all'interno di Le Constellation subito dopo il rogo della strage; Constellation devastato dal rogo, raccolte dai pm le prime foto dopo tragedia; Crans-Montana, Jacques Moretti respinge le accuse e attacca Cantone e Comune.
Strage Constellation, buttafuori: Uscite chiuse per ordine internoStrage al Constellation di Crans-Montana: il buttafuori rivela che le uscite di sicurezza erano chiuse per ordine interno. msn.com
Strage di Capodanno, il buttafuori: L’ordine era di tenere la porta chiusaIl ragazzo di 28 anni, gravemente ustionato, smentisce la difesa dei Moretti Quella sera ho sentito Jessica che chiedeva di sbarrare le possibili uscite. ilgiorno.it
Rai3. . La rabbia e la paura dei ragazzi sopravvissuti alla strage di Crans-Montana. Francesca Fialdini a #FarWest. facebook
Effetto Crans-Montana sul Festival di Sanremo: controlli a tappeto sui locali x.com