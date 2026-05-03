NASCAR Texas | Kyle Larson trionfa tra caos e incidenti in pista

Durante la gara NASCAR in Texas, Kyle Larson ha conquistato la vittoria in un contesto caratterizzato da numerosi incidenti e momenti di caos in pista. La competizione ha visto diversi contatti tra i piloti, tra cui uno che ha coinvolto la vettura di sicurezza Chevrolet Corvette, creando una situazione di pericolo. Larson è riuscito a mantenere il controllo, anche dopo alcuni contatti che hanno compromesso la stabilità della vettura.

? Cosa scoprirai Come ha fatto Larson a gestire l'instabilità della vettura dopo i contatti?. Chi ha causato il pericolo per la Chevrolet Corvette di sicurezza?. Perché la manovra di Crews ha rischiato di compromettere la gara?. Quali fattori tecnici hanno permesso al JR Motorsports di dominare?.? In Breve Sam Mayer terzo, Brent Crews quarto e Parker Retzflass quinto al podio.. Brent Crews vince il premio Dash4Cash da 100.000 dollari.. JR Motorsports ottiene sette vittorie su dodici sfide nella stagione 2026.. Incidenti coinvolgono Tay Gray, Sawalich, Corey Day, Austin Green e Mason Maggio.. Kyle Larson ha conquistato la gara della NASCAR O’Reilly al Texas Motor Speedway sabato scorso, resistendo con determinazione alla pressione costante esercitata da Justin Allgaier durante le fasi finali del confronto.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - NASCAR Texas: Kyle Larson trionfa tra caos e incidenti in pista Notizie correlate NASCAR, Larson x3 in Kansas?Archiviata la tappa di Bristol, la NASCAR Cup Series riaccende i motori in Kansas per la nona delle ventisei prove che segneranno la regular season... NASCAR, Reddick batte Larson in un overtime folle al KansasLa sfida conclusasi domenica al Kansas Speedway ha Tyler Reddick trionfare in un overtime mozzafiato, superando Kyle Larson negli istanti finali... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: NASCAR: ritorno in Texas, questa volta però su ovale; NASCAR, Talladega regala il primo successo ad Hocevar; NASCAR | ritorno in Texas questa volta però su ovale. Kyle Larson narrowly wins NASCAR O'Reilly race at TexasKyle Larson led a JR Motorsports 1-2 at Texas Motor Speedway, winning Saturday's NASCAR O'Reilly Auto Parts Series race over Justin Allgaier. JRM drivers have managed to win seven of the first 12 ... sports.yahoo.com Kyle Larson wins Andy’s Frozen Custard 340 at Texas Motor SpeedwayKyle Larson took the checkered flag to win the NASCAR O’Reilly Auto Parts Series race at Texas Motor Speedway. The Andy’s Frozen Custard 340 finished with a Cup Series driver out front, building ... yardbarker.com Kyle Larson Racing. Kyle Larson Racing · Audio originale. It’s a simple strategy - facebook.com facebook