NASCAR Reddick batte Larson in un overtime folle al Kansas

Domenica al Kansas Speedway si è conclusa con un finale emozionante, quando Tyler Reddick ha battuto Kyle Larson in un overtime. La corsa ha visto un sorpasso decisivo negli ultimi istanti, lasciando i tifosi senza fiato. La gara si è protratta oltre i tempi previsti, con momenti di grande intensità e cambi di posizione continui. Alla fine, Reddick ha conquistato la vittoria in una delle sfide più spettacolari della stagione.

La sfida conclusasi domenica al Kansas Speedway ha Tyler Reddick trionfare in un overtime mozzafiato, superando Kyle Larson negli istanti finali della gara. Il pilota del team 23XI Racing ha consolidato una stagione straordinaria, accumulando la quinta vittoria su nove appuntamenti disputati finora nel campionato NASCAR Cup 2026. Dinamiche di pista e gestione delle fasi decisive. Il controllo della competizione è stato alternato tra due piloti chiave durante le prime fasi dell’evento. Denny Hamlin ha dominato la prima fase della gara, riuscendo a mantenere il comando per ben 131 giri, mentre la seconda fase è stata interamente conquistata da Larson.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - NASCAR, Reddick batte Larson in un overtime folle al Kansas Notizie correlate NASCAR, Larson x3 in Kansas?Archiviata la tappa di Bristol, la NASCAR Cup Series riaccende i motori in Kansas per la nona delle ventisei prove che segneranno la regular season... NASCAR, Reddick batte Elliott nell’ultimo giro e trionfa nella Daytona 500Tyler Reddick sopravvive durante l’ultimo giro e vince l’edizione 2026 della Daytona 500.