Dopo la gara di Bristol, la NASCAR Cup Series torna in pista a Kansas, dove si svolge la nona delle ventisei tappe della regular season 2026. La competizione si avvia con l’obiettivo di definire le posizioni in classifica prima dei playoff, mentre i piloti affrontano una pista che si prepara a regalare nuove sfide. Tra i protagonisti, un driver ha già ottenuto tre vittorie sul circuito di Kansas in questa stagione.

Archiviata la tappa di Bristol, la NASCAR Cup Series riaccende i motori in Kansas per la nona delle ventisei prove che segneranno la regular season 2026. Un nuovo imperdibile appuntamento è all’orizzonte nell’atipico catino da 1 miglio e mezzo che sorge a pochi chilometri da Kansas City. La pista si è adattata perfettamente negli anni alle esigenze delle attuali auto che gareggiano nella NASCAR Cup Series. Molto particolare come già detto il circuito con quattro curve caratterizzate da un banking graduale che varia da 17 a 20 gradi. Brad Keselowski (2011, 2019), Denny Hamlin (2012, 2020, 2023) e Kyle Busch ( 2016, 2021) sono alcuni dei piloti in azione che vantano almeno un successo in Kansas, altro impianto presente anche nella rinnovata Chase che scatterà a settembre con la consueta Southern 500 in quel di Darlington.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - NASCAR, Larson x3 in Kansas?

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