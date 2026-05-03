Narni giorno dedicato a San Giovenale | messa solenne processione e ‘Corsa storica’ IL PROGRAMMA

A Narni si celebra oggi il giorno dedicato a San Giovenale, il patrono locale. La giornata prevede una messa solenne, una processione per le vie della città e la tradizionale ‘Corsa storica’. L’evento si svolge domenica 3 maggio, coinvolgendo la comunità in diverse manifestazioni che richiamano le tradizioni legate alla figura del santo. La celebrazione rappresenta un momento importante per gli abitanti di Narni.

E' il giorno dedicato al patrono. Oggi (domenica 3 maggio), Narni rende onore a San Giovenale, patrono della città. Alle 10.30 in Cattedrale avrà luogo la celebrazione eucaristica celebrata da Sua eminenza il cardinale Enrico Feroci. Durante la santa messa ci sarà la consueta offerta dei Ceri da.🔗 Leggi su Ternitoday.it

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