A Oleggio la solenne processione del Venerdì Santo

Il 3 aprile ad Oleggio si terrà la processione del Venerdì Santo, che inizierà alle 20.30 dalla chiesa di santi Pietro e Paolo. La manifestazione si svilupperà attraverso le vie del centro storico. La processione prevede il passaggio di diversi punti lungo il percorso, con la partecipazione di fedeli e volontari. L’evento si svolge secondo la tradizione religiosa locale.

Ilary, abbiamo un problema. La lista dei flop comincia a diventare troppo lunga Il 3 aprile torna l'appuntamento con la solenne processione del Venerdi Santo a Oleggio. Alle 20.30 partenza della processione dalla chiesa santi Pietro e Paolo, che si snoderà per le vie del centro storico di Oleggio. Dal 1595, la processione del Venerdì Santo di Oleggio è una delle più importanti manifestazioni religiose della settimana santa del novarese, unitamente a quella del Venerdì Santo di Romagnano Sesia. Dopo più di 400 anni, l’organizzazione della processione che vede la partecipazione di quasi 300 persone nel corteo, è ancora affidata alla Confraternita della santissima Annunziata. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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` ` Il 3 Aprile, in occasione della tradizionale Processione dei Misteri del Venerdì Santo, dalle ore 19:30 alle ore 23:30 è istituito il divieto di transito dei veicoli, limit - facebook.com facebook

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