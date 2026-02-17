Foggia ricorda l’arrivo di Padre Pio | processione e Messa solenne per celebrare l' anniversario

A Foggia, oggi si ricorda l’arrivo di Padre Pio, evento che ha segnato la città nel 1916, quando il frate cappuccino arrivò nel convento di Sant’Anna. La cerimonia, con una processione e una messa solenne, ha attirato molti fedeli che vogliono onorare questa tappa importante. La giornata ha visto anche la partecipazione di diversi cittadini, che hanno portato fiori e pregato in silenzio.

Dalle 16.30 il corteo per le vie della città, alle 18 la celebrazione eucaristica presieduta dall’arcivescovo Ferretti Il programma ha visto alle 16.30 l’avvio della processione, che ha attraversato le vie circostanti con la statua del santo accompagnata da fedeli, confraternite e gruppi parrocchiali. Un momento di intensa partecipazione, scandito da preghiere e canti, che ha testimoniato ancora una volta il forte legame tra la comunità foggiana e il santo di Pietrelcina. Alle 18.00 si è poi tenuta la celebrazione eucaristica, presieduta dall’arcivescovo di Foggia-Bovino, Giorgio Ferretti. La chiesa gremita e la partecipazione composta dei presenti hanno reso la ricorrenza un momento di profonda comunione ecclesiale.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Leggi anche: A Colleferro è tutto pronto per la Solenne Processione dedicata alla Patrona Santa Barbara. Sabato 29 Novembre alle ore 17.30

Leggi anche: Meadow walker ricorda il padre paul walker con foto storiche nell anniversario della sua morte

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.