Napoli Via Galileo Ferraris ruba un’auto da un deposito | arrestato 28enne

Un uomo di 28 anni è stato arrestato a Napoli dopo aver tentato di portare via un’auto da un deposito in via Galileo Ferraris. La Polizia, intervenuta prontamente, ha intercettato il veicolo e fermato il responsabile. L’arresto è avvenuto subito dopo il furto aggravato, e l’uomo si trova ora a disposizione delle autorità. L’intervento si è concluso con successo in breve tempo.

Furto aggravato a Napoli: la Polizia intercetta un’auto rubata in via Galileo Ferraris e arresta il responsabile dopo un rapido intervento. Furto aggravato nel pomeriggio di ieri a Napoli, dove la Polizia di Stato ha arrestato un 28enne sorpreso alla guida di un’ autovettura rubata in zona via Galileo Ferraris. A diffondere la notizia una comunicazione della Questura di Napoli. La segnalazione alla Sala Operativa. L’intervento è scattato dopo una segnalazione pervenuta alla Sala Operativa, che indicava la presenza di un’ auto rubata in movimento. Gli agenti dell’ Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, impegnati nei servizi di controllo del territorio, si sono recati immediatamente sul posto.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Napoli Via Galileo Ferraris, ruba un’auto da un deposito: arrestato 28enne Notizie correlate Ruba un’auto da un deposito, arrestato 28enneGli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico sono ieri intervenuti in via Galileo Ferraris a seguito della segnalazione di un... Ruba soldi e smartphone ad una donna: preso e arrestato 28enneGrazie alla segnalazione della vittima e alla descrizione fornita, il sospettato è stato individuato e fermato nel centro cittadino dai carabinieri I... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Napoli, un murale nel campus universitario di via Ferraris; Cx Campus, ecco il murale che trasforma la struttura in una galleria d'arte; Casillo: Troppo cari i parcheggi accanto alle stazioni Eav, freno all’utilizzo del mezzo pubblico; Juve doppio colpo dal Napoli | la richiesta di Spalletti. Napoli, lo svincolo dell’autostrada A3 in via Galileo Ferraris chiuso fino a dicembre, caos trafficoProrogata al 6 dicembre la chiusura dello svincolo dell’autostrada di via Galileo Ferraris nella zona orientale di Napoli. La società Spn Spa che gestisce l’arteria autostradale A3 Napoli-Salerno ... fanpage.it Napoli, in via Galileo Ferraris uno studentato hi-tech per rilanciare la zonaUno studentato, moderno e hi-tech, in un’area con problemi di degrado e dove non mancano episodi di delinquenza. Per disegnare un nuovo futuro in un angolo a lungo dimenticato di Napoli. Qui, in via ... napoli.repubblica.it Napoli. Via Galileo Ferraris, ruba un’auto da un deposito: arrestato 28enne Fine della corsa per un 28enne che, nel pomeriggio di ieri, ha forzato il cancello di un deposito in via Galileo Ferraris per rubare un'autovettura. La segnalazione del veicolo in movime facebook