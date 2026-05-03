Napoli Via Galileo Ferraris ruba un’auto da un deposito | arrestato 28enne

Da puntomagazine.it 3 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 28 anni è stato arrestato a Napoli dopo aver tentato di portare via un’auto da un deposito in via Galileo Ferraris. La Polizia, intervenuta prontamente, ha intercettato il veicolo e fermato il responsabile. L’arresto è avvenuto subito dopo il furto aggravato, e l’uomo si trova ora a disposizione delle autorità. L’intervento si è concluso con successo in breve tempo.

Furto aggravato a Napoli: la Polizia intercetta un’auto rubata in via Galileo Ferraris e arresta il responsabile dopo un rapido intervento. Furto aggravato nel pomeriggio di ieri a Napoli, dove la Polizia di Stato ha arrestato un 28enne sorpreso alla guida di un’ autovettura rubata in zona via Galileo Ferraris. A diffondere la notizia una comunicazione della Questura di Napoli. La segnalazione alla Sala Operativa. L’intervento è scattato dopo una segnalazione pervenuta alla Sala Operativa, che indicava la presenza di un’ auto rubata in movimento. Gli agenti dell’ Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, impegnati nei servizi di controllo del territorio, si sono recati immediatamente sul posto.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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