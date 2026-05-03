Napoli torna la processione di San Gennaro dopo 50 anni

Dopo mezzo secolo, la processione di San Gennaro torna a Napoli. Questa mattina, le reliquie del santo sono state portate in strada durante la cerimonia alla Cappella del Tesoro. La processione prevede che il reliquiario venga portato a spalla da devoti lungo le vie della città. Al termine della cerimonia, le reliquie saranno trasferite nel loro luogo di conservazione abituale. La manifestazione ha attirato numerosi partecipanti e curiosi.

? Cosa scoprirai Chi porterà a spalla il reliquiario dopo cinquant'anni di assenza?. Dove si sposteranno le reliquie dopo la cerimonia alla Cappella del Tesoro?. Quale delegazione internazionale porterà il busto di Sant’Emidio a Napoli?. Come cambierà il ruolo dei Vigili del Fuoco durante il corteo?.? In Breve Cardinale Battaglia e abate De Gregorio aprono la cassaforte alle ore 17.. Delegazione di Ascoli Piceno porta il busto di Sant'Emidio per il 25° gemellaggio.. Sedici Vigili del Fuoco trasportano il reliquiario lungo i 700 metri del percorso.. Santa Messa presieduta da don Mimmo Battaglia alle ore 18 a Santa Chiara.. Oggi, 3 maggio 2026, la città di Napoli riprende una tradizione sacra interrotta da mezzo secolo con la processione del busto di San Gennaro e delle ampolle contenenti il sangue del martire.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Napoli, torna la processione di San Gennaro dopo 50 anni SI E' RIPETUTO IL PRODIGIO DELLA LIQUEFAZIONE DEL SANGUE DI SAN GENNARO Notizie correlate Processione di San Gennaro, dopo 50 anni viene ripristinata una storica tradizioneTorna oggi l'attesissimo appuntamento con la tradizionale processione del busto di San Gennaro e delle ampolle contenenti il sangue del martire,... Leggi anche: San Gennaro: Napoli celebra il miracolo di primavera con processione a maggio. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Processione di San Gennaro, dopo 50 anni viene ripristinata una storica tradizione; Napoli, si ripete il miracolo di San Gennaro: sangue sciolto alle 17.04; San Gennaro, Napoli attende il prodigio di primavera: processione e miracolo di maggio; Napoli: sabato processione San Gennaro, si attende il ‘miracolo’. Processione di San Gennaro, dopo 50 anni viene ripristinata una storica tradizioneGrande attesa in città per la tradizionale processione del busto del santo patrono di Napoli e delle ampolle contenenti il sangue del martire dal Duomo alla Basilica di Santa Chiara ... napolitoday.it San Gennaro, si rinnova il primo miracolo: il sangue si è sciolto tra la gioia dei fedeliIl prodigio si ripete: è avvenuto oggi il primo miracolo dell'anno di San Gennaro a Napoli. Il sangue si è sciolto nel Duomo davanti a fedeli. lalucedimaria.it VIDEO NM - Napoli, il sangue di San Gennaro si è sciolto alle 17:04 x.com NapoliMagazine.Com. . VIDEO NM - Napoli, il sangue di San Gennaro si è sciolto alle 17:04 - facebook.com facebook